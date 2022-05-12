Укрзалізниця відновлює роботу кас по всій країні

Укрзалізниця продовжує відновлення мережі кас, які припинили роботу через активні бойові дії в Україні.﻿ Про це поінформувала пресслужба ж/д перевізника, повідомляє Новое время.

Зазначено, що рішення було прийнято і через те, що однією причиною такого рішення стало "збереження цікавості російських окупантів до онлайн-сервісів" УЗ.

"На тлі збільшення пасажиропотоку та збереження цікавості російських окупантів до наших онлайн-сервісів, Укрзалізниця продовжує відновлення мережі кас по всій країні, робота яких була припинена через активні бойові дії в регіонах" , — йдеться в повідомлення.

Станом на 12 травня відновили роботу 45% квиткових кас з тих, що припиняли функціонування через збройну агресію Росії проти України. Укрзалізниця планує продовжити цей процес в містах, які будуть звільнені з-під російської окупації.