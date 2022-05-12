Литва відкликає з Росії свого посла

Литва з 1 червня відкликає Ейтвідаса Баярунаса з посади посла до РФ. Про це пишуть росЗМІ, повідомляє Дзеркало тижня.

Відповідний проєкт ухвали уряду зареєстровано 12 травня. Баярунас має припинити свої повноваження з 1 червня.

Уряд Литви з 7 червня має намір ліквідувати генеральне консульство Литви у Санкт-Петербурзі. РФ закрила його після рішення Литви вислати голову посольства Росії у Вільнюсі Олексія Ісакова та співробітників генконсульства РФ у Клайпеді.

Раніше уряд Литви через вторгнення РФ в Україну схвалив рішення про зниження дипломатичного представництва між Литвою та Росією до повірених у справах і наказав послу РФ залишити республіку. Литва також ухвалила рішення про закриття російського консульства у Клайпеді.

Сейм Литви також визнав Росію державою-терористом та країною, яка чинить геноцид проти українського народу. Відповідну резолюцію підтримали 128 голосами.