Радник мера: окупанти у Маріуполі готують "референдум"

Російські окупанти в Маріуполі мають намір організувати "референдум" щодо приєднання до Росії. Його проведення заплановане, ймовірно, на 15 травня. Про це заявив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко, повідомляє Корреспондент.

За його словами, таку дату назвали на сайті міста 0629.com.ua, також її озвучував самоназваний мер.

"За всіма ознаками окупанти мають намір до прямої інтеграції Маріуполя в Росію (разом з "ДНР"). Перший крок-перехід на російський код мобільного зв'язку. Тепер до "ДНР" мають зайти російські банки та установи вищої освіти. По установах вищої освіти буде визначено Росією окремий перелік інститутів, які не лише здійснюватимуть зарахування дітей з окупованих територій, а й безпосередньо працюватимуть на території області" , - написав Андрющенко в Telegram﻿.

Також радник мера каже, що надходить інформація про намір організації у проведенні референдуму в Маріуполі до приєднання до Росії.

"Вчора сайт Маріуполя 0629.com.ua назвав дату 15 травня. Ми також неодноразово отримували свідоцтва джерел, що самопроголошений мер назве саме цю дату. Не можемо ні підтвердити, ні спростувати – продовжуємо відсліковувати та фіксувати" , – резюмував чиновник.

Також Андрющенко зазначив, що зошити у школах у Маріупольському районі та Маріуполі вже підписують "Маріуполь. Ростовська область".