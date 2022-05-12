Певица Джамала получила награду от Атлантического совета США

Українська співачка Джамала побувала на щорічній церемонії нагородження Атлантичної ради США. У Вашингтоні зірка перемогла у номінації "Визначне лідерство артиста", повідомляє 24 Канал.

Таку нагороду присуджують найвидатнішим особистостям політики, бізнесу, культури, які борються за цінності трансатлантичних відносин і формують спільне глобальне майбутнє. У час війни Джамала стала саме такою особою, адже зібрала десятки мільйонів доларів на потреби українського війська та біженців, а також популяризує культуру України за кордоном.

Нагороду Джамалі вручила бізнес-лідерка, виконавча віцеголова Атлантичної ради Едріенн Аршт. Вона її присвятила усім українцям, які боряться на інформаційному та військовим фронтам.

Джамала та Едріенн Аршт у Вашингтоні / Фото пресслужби

У своїй промові співачка нагадала про жорстокість Росії під час війни та закликала світ реагувати на визволення маріупольців.

"Я прийняла нагороду від імені всіх українських артистів, що використовують свій голос, щоб розказати про злочини, що вчиняються Росією в Україні. Щодня доносять правду і підсилюють підтримку нашої країни, оберігають нашу культуру та демонструють її унікальність. Це наша спільна боротьба й наші спільні маленькі перемоги," , – каже Джамала.

Окрім Джамали Атлантична рада відзначила спеціальною нагородою український народ, який на тлі російського вторгнення показав визначну хоробрість і безстрашність. Володимир Зеленський, який приєднався до церемонії завдяки онлайн-включенню подякував за підтримку та вшанував хвилиною мовчання тих хоробрих українців, які жертвували своїм життям задля майбутнього України.

Зеленський приєднався до церемонії від Атлантичної ради США / Фото пресслужби

Атлантична рада нагородила:

голову Ради міністрів Італії Маріо Драґі ("Визначне міжнародне лідерство");

CEO Державного нафтопромислового об'єднання;

ENI Клаудіо Дескальці ("Визначне лідерство в бізнесі");

а також ушанувала діяльність 64-ї держсекретарки США Мадлен Олбрайт.

Варто додати, що нагороди від американців отримують не лише українці, а й навпаки. Нещодавно президент України нагородив орденом княгині Ольги спікерку Палати представників Конгресу США Ненсі Пелосі. Вона прибула в Україну на початку травня, аби підтримати український політикум та народ.