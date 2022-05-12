СБУ: військові РФ називають Чорнобаївку "чистилищем" та "цвинтарем"

Українську Чорнобаївку, що на Херсонщині російські окупанти вважають "чистилищем" для живої сили та цвинтарем – для військової техніки. Про це у розмові, яку перехопили СБУ, загарбник розповів батьками, повідомляє Українська правда.

"Наш опорник тут на базі "чистилищем" називають. Він знаходиться під постійним обстрілом. До нас люди бояться їздити" , - розповідає контрактник ЗС РФ, підрозділ якого базується в Чорнобаївці.

Окупант наполегливо називає війну в Україні "спецоперацією" та намагається переконати в цьому матір. Але жінка не погоджується, вона називає війну "війною" і розповідає, що знає про руйнування, вбивства дітей та цивільних:

"Ага, у вас спецоперація, а дітей та дорослих скільки загинуло! Людей загинуло скільки, солдатів скільки загинуло… а тепер спецоперація. Ніфіга собі! Усе розбомбили ви там".

Вже в іншій розмові з батьком окупант розповідає, що через опір українських захисників росіяни втратили більшість військової техніки:

"У нас просто воювати нічим… Нічого у нас, ні техніки взагалі нічого важкого немає. Все розбомбили".

Окупант також відверто натякає на тупість своїх командирів:

"Приїхали в Херсон, на базу, тут взагалі ж * па: цвинтар вертольотів. Нахрен градами".