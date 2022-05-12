Прем'єр Нідерландів виступив перед українським парламентом

Прем'єр-міністр Нідерландів Марк Рютте під час свого виступу у Верховній Раді в режимі відеоконференції запевнив, що Нідерланди повністю відмовляться від російської нафти, повідомляє Укрінформ.

"Президент Путін думав, що швидкою військовою перемогою зможе ізолювати Україну та розділити демократичні сили на Заході. Але він помилявся. Насправді це був серйозний прорахунок, бо сталося навпаки. Сили демократії на Заході як ніколи згуртовані. І не без підстав. Тому що ця війна – про майбутнє демократії та міжнародного верховенства права. Йдеться про право суверенного народу обирати свій власний шлях. Це про свободу. Отже, ця війна – про наше спільне майбутнє", - зазначив Рютте." , - зазначив Рютте під час виступу.

На його думку, колективні санкції проти Росії не мають собі рівних в історії.

"Ніколи раніше цей інструмент не застосовувався так швидко, так суворо і в такому масштабі. І я вважаю, що ми повинні зробити наступний великий крок якнайшвидше і припинити купувати російську нафту. Хочу прямо сказати, що Нідерланди готові зробити цей крок разом із нашими партнерами та нашими союзниками без зволікання" , - сказав глава уряду Нідерландів.

Він також наголосив, що санкції мають залишатися чинними доти, доки не закінчиться агресія Росії і не буде відновлено суверенітет України.

"Ми залишимося з вами на кожному дюймі шляху. І, зрозуміло, те саме стосується наших поставок військової техніки. Нідерланди є однією з багатьох країн, які таким чином підтримують Україну. Почалося з протитанкової та зенітної техніки на першому жорстокому етапі війни. Зараз у новий етап битви на Донбасі, ми відправляємо найсучаснішу самохідну артилерійську установку Panzerhaubitze 2000 – у тісній співпраці з Німеччиною, і разом з нашими друзями та союзниками ми ще раз активізуємося, якщо в новій фазі війни знадобляться додаткові військові товари. кожному дюймі шляху" , - наголосив Рютте.

За його словами, "кожний дюйм шляху" означає також допомогу після війни, на шляху відновлення, реконструкції та справедливості.

"Коли Президент Зеленський кілька тижнів тому виступав перед парламентом Нідерландів, він справедливо говорив про це. Він говорив про жахливі порушення прав людини та військові злочини, про які світ зараз чує щодня. Ми чуємо, що російські війська використовують сексуальне насильство як зброю у цій війні. Ми чуємо про депортацію, тортури і навіть холоднокровні вбивства невинних мирних жителів. Щоб справдилося правосуддя, справедливість відбулася, перемогла, то потрібні беззаперечні факти, необхідно збирати докази вже зараз, якнайшвидше. Правда має бути розкрита якомога швидше. І ми в Нідерландах, де Гаага є світовою юридичною столицею світу, ми відчуваємо особливу відповідальність. Саме тому Нідерланди відправляють в Україну велику команду судових експертів у тісній співпраці з Міжнародним кримінальним судом, щоб справедливість відбулася" , - наголосив він.

А ще він наголосив, що Нідерланди з власного досвіду знають, що досягнення міжнародної справедливості може бути тривалим та кропітким процесом.

"Вже майже вісім років ми крок за кроком наближаємося до росіян, винних у катастрофі літака рейсу MH17. Я вдячний Україні за непохитну підтримку у цій боротьбі за справедливість. І обіцяю, що Нідерланди так само завзято працюватимуть, щоб забезпечити справедливість щодо злочинів, які робить Росія проти вашої країни та її хоробрих людей. Ми з вами на кожному дюймі шляху, якою б довгою і важкою не була дорога" , - наголосив він.

З його слів, до початку війни Україна була цінним членом європейської сім'ї.

"І, звичайно, з 2017 року вона має офіційну угоду про асоціацію з Європейським Союзом. Для мене зрозуміло, що цей родинний зв'язок з кожним днем ​​стає ближче. Тепер головне, щоб члени ЄС залишалися єдиними в підтримці України та боротьбі з російською агресією" , - сказав Рютте.

Він також наголосив, що важливо разом працювати над відновленням та реконструкцією так, щоб наблизити Україну до Європейського Союзу.

Свій виступ прем'єр-міністр Нідерландів Марк Рютте завершив словами із гімну України.