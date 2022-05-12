Совет ООН по правам человека требует от РФ прекратить войну в Украине

Рада ООН з прав людини вимагає негайно припинити військові дії проти України, утриматися від нападів на цивільне населення та об'єкти, від спонсорованої державою дезінформації та пропаганди війни, закликає РФ надати доступ до осіб, які були перевезені з України та утримуються на території РФ чи окупованих територіях, повідомляє Укрінформ.

Про це йдеться в резолюції Ради ООН з прав людини, яку підтримали 33 країни, утрималися - 12, "проти" проголосували Китай та Еритрея.

"Рада ООН з прав людини підтверджує свою вимогу негайно припинити військові дії проти України, а всі сторони конфлікту поважати фундаментальні принципи та норми міжнародного гуманітарного права, у тому числі утримуватися від будь-яких нападів на цивільне населення та цивільні об'єкти, а також утримуватися від будь-яких порушень та зловживання прав людини в Україні" , - йдеться в резолюції Ради ООН з прав людини, ухваленої за результатами 34-ї сесії щодо погіршення ситуації з правами людини в Україні через російську агресію в Женеві.

У документі наголошується на необхідності утримуватися від будь-якої спонсорованої державою дезінформації, пропаганди війни або пропаганди національної, расової чи релігійної ворожнечі, що є розпалюванням дискримінації, ворожнечі чи насильства, пов’язаних з агресією проти України.

"Рада настійно закликає РФ надати представникам і співробітникам міжнародних правозахисних і гуманітарних установ, включаючи спеціалізовані установи ООН, безперешкодний, своєчасний, негайний, необмежений і безпечний доступ до осіб, які були перевезені з постраждалих від конфлікту районів України та утримуються на території РФ або районах, які контролюються чи окуповані РФ, і надавати відповідним сторонам повний перелік таких переданих осіб та їх місцезнаходження" , - вказується в документі.

Рада ООН з прав людини звернулася із проханням до незалежної міжнародної слідчої комісії щодо України провести розслідування подій у районах Київської, Чернігівської, Харківської та Сумської областей, а також попросила верховного комісара ООН з прав людини представити доповідь у рамках наступної сесії РПЛ у червні ц.р. щодо серйозної ситуації з правами людини та гуманітарної ситуації в Маріуполі.

Також в документі наголошується на твердій прихильності суверенітету, політичній незалежності, територіальній цілісності України в межах її міжнародно визнаних кордонів; на нагальній потребі, аби РФ негайно припинила свою агресію проти України та вивела війська.

Як повідомлялося, сьогодні в Женеві відбулася 34-а сесія Ради ООН з прав людини щодо погіршення ситуації з правами людини в Україні через російську агресію.

Сесію було скликано на запит делегації України, який підтримали понад 60 країн. Резолюція також була розроблена та представлена Україною.