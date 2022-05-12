В США исключили возможность поставок ядерного оружия Украине

США не допускають можливості постачання Україні ядерної зброї. Вашингтон також не планує брати участь у бойових діях на українській території.﻿ Про це заявила помічник держсекретаря США у справах Європи та Євразії Карен Донфрід, повідомляє Новое время.

"Що стосується постачання ядерної зброї (Україні — ред.) — про це не може йтися" , — сказала Донфрід під час слухань у сенаті Конгресу США, на яких обговорювалася додаткова допомога Україні.

Представник Держдепу додала, що США надають допомогу Україні у сфері безпеки та постачання озброєнь. Вона зазначила, що війна в Україні – це не конфлікт між Вашингтоном та Москвою.