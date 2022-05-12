Держспецзв'язку: хакери ФСБ атакують українців, використовуючи тему Херсона

Хакерське угруповання UAC-0010 (Armageddon), пов'язане з ФСБ Росії, здійснює нову кібератаку на Україну, використовуючи тему окупованого Херсона. Про це заявила Державна служба спеціального зв'язку та захисту інформації, повідомляє Українська правда.

Держспецзв'язку в Telegram інформує, що хакери розсилають небезпечні листи з темою "Про проведення акції помсти у Херсоні!", що містять вкладення у вигляді файлу "План Херсон.htm". При відкритті вказаного вкладення на комп'ютері жертви буде створено файл "Herson.rar" з ярликом "План підходу та закладання вибухівки на об'єктах критичної інфраструктури Херсона.lnk". Як кінцевий результат - завантажиться шкідлива програма GammaLoad.PS1v2.

Підступні плани агресора розкрила урядова команда реагування на надзвичайні події України CERT-UA, що діє при Держспецзв'язку.

За її інформацією, хакерське угруповання UAC-0010 (Armageddon) – серед тих, хто від початку повномасштабного військового вторгнення Росії в Україну активно атакує критичну інформаційну інфраструктуру нашої країни. Під час кібератак хакери використовують болючі для українців теми. Також наголошено на випадках кібератак цієї групи проти країн ЄС.

Днями група хакерів, яких пов'язують з Росією, здійснила атаку на низку сайтів в Італії, зокрема Сенату та Міністерства оборони.