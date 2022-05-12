"Схеми" повідомили про збільшення масових поховань навколо Маріуполя

Супутники зафіксували збільшення довжини місць масових поховань у селах навколо Маріуполя. Про це інформували "Схеми" з посиланням на супутникові знімки Planet Labs, повідомляє Українська правда.

Як зазначають журналісти, супутник зафіксував, що у травні масові поховання маріупольців у селищі Старий Крим та Виноградне збільшились у розмірах. Якщо порівняти супутникові знімки цвинтаря у Старому Криму з 24 квітня та 8 травня, то загальна довжина траншеї збільшилася з 200 метрів у квітні до 340 метрів у травні.

Крім того, у Старому Криму збільшилася кількість траншів. У Виноградному на знімку від 6 травня суттєво збільшилася кількість траншів, якщо порівнювати із 21 квітня.

ФОТО: PLANET LABS/СХЕМІ/РАДІО СВОБОДА

"Зараз російські окупанти намагаються зробити все для того, щоб приховати свої військові злочини. Вони ховають тіла в братських могилах і використовують мобільні крематорії. Тобто ми розуміємо, що їм потрібно приховати понад 20 тисяч убитих маріупольців. Але ми продовжуємо фіксувати ці масові поховання для того, щоб не дозволити приховати ці злочини проти маріупольців" , - сказав мер Маріуполя Вадим Бойченко.

Мер розповів, що російські окупанти поспішали прибрати трупи загиблих із центру міста до 9 травня, щоб показати "картинку" для пропаганди.

Місцева влада має дані, що російські військові змушують працювати місцевих жителів на місцях масового поховання натомість на "їжу, питну воду та ліки", яких катастрофічно не вистачає в місті.

Крім того, на супутникових знімках Виноградного цвинтаря 6 травня журналісти помітили військову техніку росіян. Фахівці повідомили, що це схоже на артилерійські настанови.