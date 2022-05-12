Запорізька ОВА: Росія завдала ракетного удару по Хортиці

Російські війська вранці 12 травня завдали ракетного удару по Запоріжжю. Снаряд впав у заповідній частині острова Хортиця. Про це заявила Запорізька обласна військова адміністрація, повідомляє Новое время.

Уточнюється, що після падіння ракети виникла пожежа.

"Після обстеження території поразки, жодних руйнувань інфраструктури не виявлено. За уточненою інформацією, жертв та постраждалих немає" , - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що це другий удар по Хортиці від початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну. До цього 21 квітня дві крилаті ракети впали в районі Преображенського мосту та одного із санаторіїв.