Британія всюди скуповує для України радянську військову техніку

Великобританія шукає та скуповує оборонну техніку радянського та російського виробництва для передачі українцям. Про це пише The Wall Street Journal з посиланням на коментар британського міністра оборони Бена Уоллеса, повідомляє Українська правда.

Уоллес розповів журналістам, що представники міністерства оборони його країни спільно з аташе з оборони у всьому світі шукають стару радянську техніку.

Він додав, що британці іноді перетинаються з росіянами, задіяними в аналогічних пошуках – "вони шукають деякі з їхніх запасів, бо ті швидко виснажуються".

Уоллес додав, що зараз 23 країни мають запаси радянського/російського обладнання.