Британія всюди скуповує для України радянську військову техніку

Британія всюди скуповує для України радянську військову техніку

Великобританія шукає та скуповує оборонну техніку радянського та російського виробництва для передачі українцям. Про це пише The Wall Street Journal з посиланням на коментар британського міністра оборони Бена Уоллеса, повідомляє Українська правда.

Уоллес розповів журналістам, що представники міністерства оборони його країни спільно з аташе з оборони у всьому світі шукають стару радянську техніку.

Він додав, що британці іноді перетинаються з росіянами, задіяними в аналогічних пошуках – "вони шукають деякі з їхніх запасів, бо ті швидко виснажуються".

Уоллес додав, що зараз 23 країни мають запаси радянського/російського обладнання.

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