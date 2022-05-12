США в ОБСЄ: РФ може анексувати "ЛДНР" та Херсон найближчими тижнями

Російська Федерація може спробувати найближчими тижнями або місяцями анексувати так звані "ДНР" та "ЛНР" і розглядає аналогічну операцію для тимчасово окупованої Херсонщини. Про це заявив постійний представник США при ОБСЄ Майкл Карпентер, повідомляє Укрінформ.

"Стає все очевидніше, що війна Росії – це спроба придушити українську ідентичність і культуру. Схоже, що Москва планує спробувати примусово анексувати так звані "Донецьку та Луганську народні республіки" найближчими тижнями або місяцями і розглядає аналогічну операцію для Херсонської області" , - сказав Карпентер під час засідання підкомітету з питань відносин з Європою, енергетики, навколишнього середовища та кіберсередовища комітету із закордонних справ Палати представників США.

За його словами, на підконтрольних їй територіях Росія примусово перевела школи на навчальну програму російської федерації та ввела до загального обігу російський рубль. Крім того, Росія почала змінювати назви міст і сіл на підконтрольних їй територіях, як і переписувати дорожні знаки з української на російську мову.

"Військова кампанія Росії підтримується безперервною, дегуманізуючою пропагандою, яку постійно ведуть російські чиновники та державні чи контрольовані державою ЗМІ, які заперечують, що Україна історично чи культурно відрізняється від Росії або що вона має право існувати як суверенна, незалежна національна держава" , - заявив постійний представник США.

Під час засідання Постійної ради ОБСЄ у четвер Карпентер також вказав на те, що Росія після невдалої спроби захопити Київ сконцентрує зусилля на захопленні південно-східної території України. При цьому російські сили на окупованих територіях усувають демократично обраних представників місцевої влади, яких, за достовірними повідомленнями, викрадають, вивозять, а іноді й убивають. А на їхнє місце Росія "ставить своїх маріонеток, які, як і їхні колеги в так званих "Донецькій та Луганській народних республіках", діють у стилі місцевої мафії, спираючись на насильство та терор".

За його словами, Сполучені Штати особливо стурбовані Херсоном, де російські війська усунули місцевих чиновників, встановили незаконну проросійську маріонеткову адміністрацію, яка зараз заявляє про намір звернутися до Росії з проханням анексувати Херсонську область.