Одеська ОВА: українські військові підбили корабель РФ "Всеволод Бобров"
Біля острова Зміїний українськими військовими вражено судно тилового забезпечення Чорноморського флоту РФ Всеволод Бобров. Про це повідомив речник Одеської ОВА Сергій Братчук.
«Завдяки діям наших військових моряків спалахнуло судно тилового забезпечення «Всеволод Бобров». Одне з нових у російському флоті. Кажуть, що шкутильгає до Севастополя. Цю інформацію треба підтвердити, але те, що йому дали «зміїбаїв» у районі острова Зміїний, — правда», — сказав у відеозверненні Братчук.
Представник ОВА нагадав, що острів Зміїний тепер називають "Змієбаївкою".
«Острів Зміїний — «Змієбаївка», як тепер можна його називати, — клаптик землі, який рашисти намагаються перетворити на певний плацдарм, щоб ще більше загрожувати Одесі та нашій області. Але наші збройні сили били та продовжують бити там ворога», — запевнив він.