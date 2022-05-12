Канцлер Австрії поставив Путіну "газовий ультиматум"

Канцлер Австрії Карл Нехаммер висунув Москві "газовий ультиматум". Він пригрозив відібрати у російського "Газпрому" підземні сховища в Зальцбурзі. Про це розповів Нехаммер в інтерв'ю одній з австрійських газет, пише Дмитрий Кузнецов, РБК-Україна.

"Якщо російський "Газпром" не заповнить наші найбільші сховища газу (Haidach в Зальцбурзі - ред.), то ми у нього їх заберемо для інших постачальників" , - сказав Нехаммер.

Він додав, що не прихильник націоналізації приватної власності. Однак, за його словами, влада Австрії на законодавчому рівні повинна підготуватися до прямого втручання там, де це необхідно.

Газове сховище Haidach розташоване в землях Зальцбурга на місці виснаженого родовища. Здатне вмістити 2,4 млрд кубічних метрів. Належить "Газпрому" і на цей момент пустує.

Раніше міністр енергетики Австрії Леонор Гевесслер заявила про необхідність відмови від російського газу після припинення Москвою постачання до Польщі та Болгарії.