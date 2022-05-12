Зеленський обговорив з президентом Словаччини постачання палива

Поговоривши з Президентом ???????? @ZuzanaCaputova . Обговорили прогрес ???????? щодо набуття статусу країни – кандидата на членство в ЄС. Підтримали посилення санкційної політики. Порушивши питання імпорту пального зі ????????. Подякував за гуманітарну та оборонну допомогу, запросивши до ????????.