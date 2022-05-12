Зеленський обговорив з президентом Словаччини постачання палива
Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову із президентом Словаччини Зузаною Чапутовою. Лідери обговорили кілька тем, включаючи постачання палива.
Зеленський зазначив, що під час бесіди 12 травня обговорювався прогрес набуття Україною статусу країни-кандидата на вступ до Європейського союзу. Також порушувалася тема санкцій проти Росії.
"Обговорювався імпорт палива зі Словаччини. Подякував за гуманітарну та оборонну допомогу, запросив в Україну" , - написав він.