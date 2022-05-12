Постпред РФ при ООН: Росія виступає проти вступу України до ЄС

У Москві заявили, що тепер проти вступу України не лише до НАТО, а й до ЄС. Про це сказав перший заступник постпреда Росії при ООН Дмитро Полянський в інтерв’ю британському UnHerd, повідомляє Європейська правда.

"Ми на початку не дуже турбувалися з приводу ЄС. Але ситуація змінилася після заяви Борреля (головного дипломата ЄС - ред.) про те, що доля цієї війни має вирішитись на полі бою, і через той факт, що Євросоюз є лідером з постачання зброї Україні. Тож, думаю, наша позиція щодо ЄС тепер подібна до позиції щодо вступу України в НАТО, тому що ми не бачимо різниці" , - сказав Полянський.

Полянський заявив також, що не бачить можливостей для дипломатичного врегулювання, "враховуючи позицію України і спроби розпалювати цей конфлікт з боку країн Заходу".