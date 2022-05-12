Рада заборонила стягнення боргів за комуналку

Верховна Рада заборонила примусове виконання рішень судів про стягнення з фізосіб заборгованості за житлово-комунальні послуги у період воєнного стану, повідомляє Дело.

За цю ініціативу проголосувало 318 народних депутатів. Зазначається, що крім фізичних осіб законом також заборонено примусове виконання рішень, боржниками за якими є низка юридичних осіб. Зокрема, тих, які проводять діяльність з:

виробництва, передачі, розподілу, постачання електроенергією;

водопостачання та водовідведення;

вирощування сільськогосподарських культур, тваринництва, виробництва харчових продуктів;

надання доступу до мережі Інтернет;

виробництву вакцин;

дослідженню у галузі біологічних наук;

космічної діяльності;

підприємству оборонно-промислового комплексу;

органи військового управління, з'єднання, військові частини, вищі військові навчальні заклади, військові навчальні підрозділи вищої освіти, установи та організації, що входять до складу ЗСУ;

підприємству залізничного транспорту

Також змінено порядок притягнення приватних виконавців до дисциплінарної відповідальності. Зокрема, у період воєнного стану не проводяться планові та позапланові перевірки приватних виконавців, дисциплінарна комісія приватних виконавців при Міністерстві юстиції не діє.