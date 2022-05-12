Зеленський про обстріл шкіл та заводу: реально хворі

Президент Володимир Зеленський назвав хворими російських командирів, які наказали обстріляти школи в Чернігівській області та завод у Полтавській області, повідомляє Українська правда.

"Сьогодні вночі вони завдали удару по Чернігівщині, ще й по школах. Звичайно, російська держава в такому стані, що будь-яка освіта їй тільки заважає. Але чого можна домогтися знищенням шкіл? Усі російські командири, які віддають такі накази, просто хворі, і невиліковно. Але всі лікарні, які зруйнували окупанти, всі школи, всі університети, які вони розбомбили, всі будинки, мости, підприємства – ми всі відновимо… Окупанти били сьогодні ще й Полтавщиною, Кременчуком… Знову по заводу, щоб у людей просто не було бензину. Реально хворі" , - розповідає Зеленський у відеозверненні.

Зеленський також повідомив, що за час бойових дій із 24 лютого російські війська зруйнували 570 закладів охорони здоров'я, повністю знищили 101 лікарню.