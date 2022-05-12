Зеленський про обстріл шкіл та заводу: реально хворі
Президент Володимир Зеленський назвав хворими російських командирів, які наказали обстріляти школи в Чернігівській області та завод у Полтавській області, повідомляє Українська правда.
"Сьогодні вночі вони завдали удару по Чернігівщині, ще й по школах. Звичайно, російська держава в такому стані, що будь-яка освіта їй тільки заважає. Але чого можна домогтися знищенням шкіл? Усі російські командири, які віддають такі накази, просто хворі, і невиліковно. Але всі лікарні, які зруйнували окупанти, всі школи, всі університети, які вони розбомбили, всі будинки, мости, підприємства – ми всі відновимо… Окупанти били сьогодні ще й Полтавщиною, Кременчуком… Знову по заводу, щоб у людей просто не було бензину. Реально хворі", - розповідає Зеленський у відеозверненні.
Зеленський також повідомив, що за час бойових дій із 24 лютого російські війська зруйнували 570 закладів охорони здоров'я, повністю знищили 101 лікарню.
"Що це таке? Це дурість, це варварство, це самознищення самої Росії як держави, на яку хоч хтось у світі міг дивитися як на культурну націю", - переконаний він.