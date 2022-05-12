Верещук: евакуація з "Азовсталі" почнеться з порятунку тяжко поранених
Спецоперація з евакуації з «Азовсталі» розпочнеться з порятунку тяжко поранених військовослужбовців та проходитиме у кілька етапів. Про це сказала віцепрем'єр-міністр – міністр із питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук, повідомляє Укрінформ.
«Ми розпочали новий раунд переговорів навколо дорожньої карти спецоперації. Починаємо з тяжко поранених. Є Червоний Хрест, вони сьогодні зустрічаються із росіянами. Провели з ними (МКЧХ – ред.), а також з ООН, переговори та дали їм мандат. Ми хочемо, щоб був підписаний документ: як проходитиме евакуація з «Азовсталі», готуємося до підписання», – сказала Верещук.
За її словами, на «Азовсталі» зараз перебувають не лише бійці батальйону «Азов». Там також є і солдати, і офіцери ЗСУ, Нацполіції, прикордонники.
«Ми розуміємо, що хлопців треба рятувати», – наголосила Верещук.
Вона уточнила, що посередником у поточному раунді переговорів виступить Туреччина.