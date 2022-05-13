ОК "Південь": на кораблях і субмаринах РФ лишається понад 30 ракет "Калібр"

У Чорному морі на російських кораблях і підводних човнах залишається понад 30 крилатих ракет типу "Калібр", і загроза ворожих ударів по всій території України зберігається, пише Володимир Костирін, РБК-Україна.

Про це йдеться в нічному зведенні Оперативного командування "Південь".

"Корабельне угруповання в Чорному морі складає 4 кораблі і 2 підводні човни, що несуть понад 30 крилатих ракет типу "Калібр". Тож загроза ракетних ударів як по півдню, так і по всій території України залишається актуальною" , - наголошується в повідомленні.

Військові закликали українців пам'ятати про правила поведінки при повітряній тривозі та не нехтувати ними.

"Не піддавайтеся паніці, дійте впевнено і виважено за сигналами тривог, дотримуйтесь норм та обмежень встановлених у закритих для відвідування районах, не наражайте себе на небезпеку на підготовлених до протидесантної оборони ділянках узбережжя, перевіряйте отриману інформацію, довіряти тільки достовірним джерелам" , - передали в ОК "Південь".

Нагадаємо, що кілька днів тому сумарний ракетний залп з акваторії Чорного моря, за оцінками Міноборони України, міг становити до 50 ракет типу "Калібр".

Додамо, що для ударів по території України РФ почала використовувати радянські крилаті ракети Х-22. У ЗМІ висловлювали припущення, що це може бути пов'язано з тим, що в окупантів вичерпуються запаси "Калібрів" та "Іскандерів".