США можуть списати кілька військових кораблів віком до трьох років

Наявні в США протичовнові кораблі не можуть виконувати своє основне завдання. Про це повідомив командувач Військово-морськими операціями адмірал Майкл Гілдей. Згідно з його планом, утилізації підлягають дев'ять відносно нових військових кораблів, пише Константин Широкун, РБК-Україна.

"Я відмовляюся платити хоч долар за систему, яка не зможе відстежувати висококласний підводний човен в сьогоднішніх умовах" , — сказав Гілдей.

За його словами, радари виявлення підводних човнів кардинально застаріли й не можуть виявити сучасні кораблі.

Адмірал запропонував вивести зі складу флоту кілька кораблів, що заощадить ВМС приблизно 391 мільйон доларів. Але ця сума компенсує лише частину вартості дев'яти бойових кораблів прибережної зони, які обійшлися американським платникам податків в 3,2 мільярда доларів.

USS Indianapolis, USS Billings і USS Wichita були здані в експлуатацію у 2019 році, а це означає, що ВМС планують вивести з експлуатації кораблі, яким ще не виповнилося і трьох років. Попри плани ВМФ зі списання військових кораблів, останнє слово в питанні про військовий бюджет залишається за Конгресом, який відкинув попередні прохання про виведення кораблів з експлуатації.