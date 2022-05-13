США за два місяці надали Україні $14 мільярдів підтримки – Карпентер

Сполучені Штати надали Україні за останні два місяці $14 мільярдів як безпекову, гуманітарну та економічну підтримку, пише Артур Родивилов, Укрінформ.

Про це заявив постійний представник США при ОБСЄ Майкл Карпентер під час засідання Постійної ради ОБСЄ.

"Протягом останніх двох місяців Конгрес виділив, а адміністрація надала близько 14 млрд доларів фінансування на безпекову, гуманітарну та економічну підтримку, що дозволило Сполученим Штатам підтримати Україну в її відповіді на агресію росії у небачених раніше обсягах, масштабах та швидкості" , - заявив Карпентер.

Він додав, що минулого тижня президент США Джозеф Байден підписав Акт про ленд-ліз на захист демократії в Україні, що "надає ще один інструмент, який ми можемо використовувати для швидкого надання допомоги Україні у сфері безпеки".

"Сполучені Штати продовжать допомагати Україні захиститися від російської загарбницької війни та покласти край немислимим воєнним злочинам, здійсненим військовослужбовцями російської федерації, та притягувати винних до відповідальності" , - заявив американський посол.

Він додав, що безпрецедентні санкції про РФ вже мають негативну дію на російську економіку і майже 1 тис. компаній приватного сектору залишили Росію.