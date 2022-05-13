Джемілєв: Туреччина пропонувала РФ евакуювати "азовців" до себе

Туреччина в переговорах з Росією пропонувала евакуювати українських військових, захисників Маріуполя, на територію своєї країни, проте Москва не погодилася з ініціативою Анкари, пише Володимир Костирін, РБК-Україна.

Про це заявив лідер кримськотатарського народу, народний депутат Мустафа Джемілєв.

За його словами, тему евакуації бійців полку "Азов" обговорював представник президента Туреччини Реджепа Ердогана Ібрагім Калин з міністром оборони РФ Сергієм Шойгу.

Для цього Туреччина пропонувала відправити свій корабель місткістю 2 тисячі людей з порту в Стамбулі.

"В будь-яку мить, коли ми з вами домовимося, він прийде в порт Бердянськ, на цьому кораблі будуть автобуси, які привозитимуть їх з Маріуполя до Бердянська, тому що порт Маріуполя замінований. До закінчення війни вони будуть гостями Турецької Республіки, не воюватимуть" , - передав Джемілєв слова спікера Ердогана.

На це Шойгу заявив, що "вони згодні випустити цивільне населення, а щодо військовослужбовців, то бійці повинні здатися - їм гарантують нормальне поводження, і нехай Зеленський дасть команду, щоб вони здалися".

На що Калин відповів, що "жоден головнокомандувач у всьому світі не має права говорити своїм військовослужбовцям, щоб вони здавались".

Так, переговори закінчилися безрезультатно.

Раніше віце-прем'єр України Ірина Верещук повідомила про новий етап переговорів за посередництва Туреччини про евакуацію військових з "Азовсталі" у Маріуполі. Планується почати з тяжкопоранених.