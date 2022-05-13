Немчінов: з початку війни звільнилося понад 6 тисяч держслужбовців

За час воєнного стану в Україні близько 6 тисяч державних службовців звільнилися з роботи. Близько 75% державних службовців і службовців в органах місцевого самоврядування - це жінки, і багато з них виїхали з країни з дітьми, пише Константин Широкун, РБК-Україна.

Про це заявив міністр Кабінету міністрів Олег Немчінов в ефірі телемарафону.

"Станом на цей час є інформація про те, що протягом воєнного стану звільнилося близько 6 тисяч державних службовців. Мало це чи багато, важко сказати, як правило, це життєві процеси. Але в цьому випадку ми пов'язуємо ці звільнення саме з військовими діями, неможливістю виконання своїх обов'язків" , - сказав Немчінов.

Міністр також зазначив, що Національне агентство з питань державної служби провело моніторинг і встановило, що на початку травня в Україні було менше ніж 200 тисяч активних державних службовців.

"Дуже багато державних службовців виконують свої обов'язки Дистанційно. Особливо це стосується апаратів центральних органів виконавчої влади та підрозділів тих міністерств, які знаходяться в районах, де відбуваються безпосередньо бойові дії" , - додав Немчінов.

Раніше ми писали, що Кабмін заборонив держслужбовцям працювати дистанційно з-за кордону. Робота державних службовців та працівників державного органу за межами України допускається лише у разі службового відрядження, оформленого в установленому порядку.