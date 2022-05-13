Геращенко: у Бучі окупанти підклали гранату у фортепіано 10-річної дівчинки

Радник голови МВС Антон Геращенко повідомив, що під час окупації російські окупанти підклали гранату у фортепіано 10-річній дівчинці у Бучі на Київщині, повідомляє Новое время.

Геращенко повідомив, що гранату вдалося вчасно виявити – її знешкодили сапери.

"Мешканка Бучі Тетяна Монько, нарешті повернувшись додому, окрім розгрому виявила ще й смертельну пастку, яка дивом не спрацювала. Завдяки пильності жінки ніхто не постраждав, а сапери, яких вона викликала, вилучили та знешкодили гранату" , - заявив Геращенко.

Після втечі окупантів із Київської області світ побачив результати їхнього звірства, жертвами якого стали сотні людей. У Бучі, Ірпені та по Житомирській трасі були виявлені тіла закатованих та вбитих росіянами мирних жителів.

За останніми даними, на території Київської області правоохоронці виявили 1202 тіла українських громадян, які загинули від рук російських військових.