"Укроборонпром" відновив трофейну техніку на 1,5 млрд гривень

Державний концерн "Укроборонпром" успішно відремонтував і відновив трофейну російську військову техніку на загальну суму півтора мільярда гривень. Зараз вона задіяна військовими ЗСУ на полях битв, пише Володимир Костирін, РБК-Україна.

Про це на брифінгу заявила речниця держконцерну Наталія Сад.

"Фінансові втрати окупантів на українській землі ростуть. На сьогодні трофейна техніка сумарною вартістю у півтора мільярда гривень успішно накриває вогнем своїх творців" , - розповіла вона.

Вона зазначила, що наразі мова йде тільки про ту техніку, яка підприємствами "Укроборонпрому" була відновлена, при цьому величезну кількість цілої та неушкодженої техніки ворог просто кидав на полі бою.

При цьому сума збитків, завданих рашистами українському оборонно-промисловому комплексу, склала вже понад 100 мільярдів гривень. Ця цифра - лише проміжна, оскільки війна триває, додала Сад.