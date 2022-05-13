Стало відомо, скільки автомобілів придбали українці в квітні

Сервісні центри МВС у квітні зареєстрували 87 025 транспортних засобів (нових та вживаних, перші та повторні реєстрації разом). З них вперше зареєстровані після ввезення з-за кордону – 39 795 одиниць (нових та вживаних, всіх типів), пише Константин Широкун, 24 Канал.

Окрім того, Сервісний центр МВС поділився інформацію щодо видачі посвідчень водія. Вперше офіційно стали водіями 60 616 українців, обміняли "права" 33 289 осіб, відновили – 6 827.

Раніше повідомлялося, що завод "Єврокар" відновлює виробництво автомобілів Skoda в Україні. Перші екземпляри після російського вторгнення на автозаводі в Закарпатській області будуть зібрані вже в червні.