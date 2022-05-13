Японія розширила санкційний список товарів, заборонених до експорту в РФ

Влада Японії розширила список товарів і технологій, які заборонено експортувати в Росію. До переліку включили високотехнологічне обладнання, в тому числі 3D-принтери та обладнання для проведення квантових обчислень, пише Артур Родивилов, РБК-Україна.

Про це йдеться на сайті Міністерства економіки, торгівлі та промисловості Японії.

Заборона схвалена урядом країни і набуде чинності 20 травня. Заборонено буде продавати Росії:

квантові комп'ютери та інші подібні пристрої, а також запчастини до них;

мікроскоп;

обладнання для моделювання (3D-принтери) і використовувані для цього порошки металів;

обладнання для виробництва органічних світлодіодів;

обладнання для виготовлення мікроелектромеханічних систем;

обладнання для виробництва водневого палива;

вакуумні помпи;

охолоджувальне обладнання, розраховане на екстремально низькі температури, а також його компоненти;

пристрої числового програмного управління для верстатів;

полімери.

Нагадаємо, санкції вводяться у відповідь на війну проти України, розпочату 24 лютого. В рамках санкцій Японія заморозила активи 140 росіян. Під обмеження в цілому потрапили понад 200 російських компаній і організацій.