CNN: окупанти продовжують використовувати авіабазу під Мелітополем

Супутникові знімки демонструють, що російські військові продовжують використовувати українську авіабазу під окупованим містом Мелітополь. Аеродром залишається важливою точкою для окупантів, повідомляє РБК-Україна.

Про це пише CNN.

На супутниковому знімку, зробленому 12 травня о 15:58, на авіабазі видно мінімум сім вертольотів.

CNN зазначає, що використання авіабази росіянами важливо, "враховуючи її стратегічне розташування між окупованими містами Херсоном, Маріуполем і частинами "ЛДНР".

Видання пише, що хоча авіабаза знаходиться в глибокому тилу окупованої Росією території, це не означає, що літаки там знаходяться в безпеці.

Росіяни продовжують використовувати авіабазу біля Мелітополя – CNN https://t.co/yUDTJrtQL2 pic.twitter.com/GRhYiNJre5 — Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) May 13, 2022

Наприкінці березня українські сили успішно завдали удару по цьому аеропорту, знищивши кілька російських військових вертольотів.

Унаслідок цього успішного українського військового удару російським військовим довелося значною мірою покинути аеропорт як бази для своїх літаків.