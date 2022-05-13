Представник ООН закликав Путіна відновити роботу українських портів

Глава Світової продовольчої програми ООН Девід Бізлі закликав російського диктатора Володимира Путіна відновити роботу українських портів у Чорному морі до того, як вибухне глобальна катастрофа, повідомляє Новое время.

У коментарі CNN він заявив, що мільйонів людей по всьому світі очікує загибель, тому що порти України заблоковані Росією.

"Якщо у вас є серце до людей в іншому світі, незалежно від того, як ви ставитеся до України, вам потрібно відкрити ці порти" , - зазначив Бізлі.

Зазначається, що життєво важливі вантажі сільгосппродукції з України, "відомої як житниця світу", застрягли через те, що Росія заблокувала порт Одеси та сусідні порти.

Бізлі попередив, що вони мають бути введені в експлуатацію протягом наступних 60 днів, інакше економіка України, орієнтована на сільське господарство, «повністью розвалиться».

Наразі триває розробка та запуск альтернативних логістичних маршрутів для експорту сільськогосподарської продукції. Зокрема, одним із пріоритетів у розвитку міжнародної торгівлі стало Дунайське судноплавство.

Зі свого боку, виконавчий директор Всесвітньої продовольчої програми ООН пообіцяв сприяти залученню інвестицій для розвитку транспортної галузі України та організації хабів з надання продовольчої допомоги півдню країни.