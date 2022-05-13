МЗС: уряд Фінляндії 15 травня подасть заявку на вступ до НАТО

Уряд Фінляндії планує опублікувати в неділю другу так звану Білу книгу з пропозицією приєднатися до НАТО, повідомляє Європейська правда.

Про це повідомив міністр закордонних справ Фінляндії Пекка Хаавісто на брифінгу в Гельсінкі, пише CNN.

Потім ця пропозиція буде винесена на парламентське голосування, а пленарне засідання намічене на ранок понеділка.

Хаавісто зазначив, що "важливо пройти належні парламентські дебати"

Глава МЗС Фінляндії сказав, що вторгнення Росії в Україну "дуже змінило ландшафт безпеки в Європі", додавши, що воно також змінило громадську думку щодо членства в НАТО.

"Вперше більшість фінів підтримують членство в НАТО", - сказав він.

Хаавісто додав, що країна тісно контактує із МЗС Швеції, оскільки Швеція також розглядає можливість вступу до НАТО. Він додав, що веде переговори з європейськими партнерами та Великою Британією, оскільки на країни-заявники не поширюються гарантії безпеки.

Нагадаємо, 12 травня президент Фінляндії Саулі Нііністе та прем'єр-міністр Санна Марін офіційно оголосили про свою підтримку вступу країни до НАТО.

Остаточне рішення подати заявку на членство в НАТО вимагатиме голосування у парламенті.

У Кремлі вже заявили, що вступ Фінляндії до НАТО загрожуватиме Росії.