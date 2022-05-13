ЗСУ: Миколаївські десантники збили російський безпілотник

ЗСУ: Миколаївські десантники збили російський безпілотник
Фото: Facebook

Миколаївські десантники збили російський безпілотний літальний апарат комплексу радіоелектронної боротьби "Леєр", повідомляє Укрінформ.

Про це командування Десантно-штурмовими військами Збройних сил України повідомляє у Фейсбуці.

"Військовослужбовцям розвідувального підрозділу 79-ї окремої десантно-штурмової бригади зі стрілецької зброї було збито безпілотний літальний апарат комплексу радіоелектронної боротьби "Леєр", призначений для придушення GSM-зв'язку", - йдеться у повідомленні.

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