Радник мера: окупанти намагаються прорватися на "Азовсталь"

Російські окупанти не залишають спроби захопити "Азовсталь", вранці 13 травня загарбники намагаються прорватися на територію заводу, повідомляє Українська правда.

Про це повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.

Радник міського голови Маріуполя розповів, що на "Азовсталі" окупанти під прикриттям обстрілів намагаються землею прорватися всередину заводу.

Він опублікував відповідне фото, на ньому видно як російські солдати висуваються на територію заводу.

"Практично в прямому ефірі. Ситуація день у день стає складнішою".