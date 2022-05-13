ДСНС: на Харківщині ворожий снаряд потрапив до ангарної будівлі, є загиблі

На Харківщині ворожий снаряд потрапив до ангарної будівлі. Троє людей загинули, ще п'ять отримали поранення, повідомляє Корреспондент.

Про це повідомляє регіональне управління ДСНС у п'ятницю, 13 травня.

"О 16:35 у селі Шебелинка Ізюмського району області ворожий снаряд влучив в ангарну будівлю, почалася пожежа. Вогонь охопив площу близько 200 кв. Горіла покрівля ангару та 10 вантажівок. Силами підрозділів ДСНС пожежу вдалося загасити о 19:00", - йдеться у повідомленні.

Також зазначається, що всього минулої доби рятувальники Харківського гарнізону ДСНС здійснили 42 оперативні виїзди, 32 з яких на ліквідацію пожеж, у тому числі пожеж, викликаних обстрілами.

Так, учора вранці внаслідок ворожого обстрілу на відкритій території у Слобідському районі міста Харкова спалахнула трава та сміття на площі 2 га. Було пошкоджено два тролейбуси. На гасіння цієї пожежі знадобилося дві години.