Вілкул: окупанти обстріляли колону біженців
Увечері 12 травня російські військові обстріляли з артилерії колону біженців, яка виїжджала з Херсонщини. Про це повідомив голова військової адміністрації Кривого Рогу Олександр Вілкул.
"З артилерії було обстріляно мирну колону біженців, які виїжджали з Херсонської області з боку Берислава. Орки їх зібрали вранці, тримали близько тисячі машин під палючим сонцем і почали випускати тільки після обіду партіями по 200 машин, щоб прикрити пересування власної військової техніки. О 16:00 по мирній колоні, яка була вже на нашій підконтрольній території в районі Білої Криниці, орки завдали підлого удару", - повідомив Вілкул.
Від розриву снарядів постраждали мирні люди, серед поранених – дитина 2011 року народження.
"Разом з жінкою 1954 року народження він отримав осколкові поранення. Їм надано всю необхідну допомогу. Жінка знаходиться в одній з лікарень Кривого Рогу", - написав він.