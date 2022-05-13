Вілкул: окупанти обстріляли колону біженців

Увечері 12 травня російські військові обстріляли з артилерії колону біженців, яка виїжджала з Херсонщини. Про це повідомив голова військової адміністрації Кривого Рогу Олександр Вілкул.

"З артилерії було обстріляно мирну колону біженців, які виїжджали з Херсонської області з боку Берислава. Орки їх зібрали вранці, тримали близько тисячі машин під палючим сонцем і почали випускати тільки після обіду партіями по 200 машин, щоб прикрити пересування власної військової техніки. О 16:00 по мирній колоні, яка була вже на нашій підконтрольній території в районі Білої Криниці, орки завдали підлого удару" , - повідомив Вілкул.

Від розриву снарядів постраждали мирні люди, серед поранених – дитина 2011 року народження.