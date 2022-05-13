Bild: Шольц пояснюватиме свою нерішучість щодо постачання зброї Україні

Канцлер Олаф Шольц у п'ятницю вранці відповість на питання Комітету з оборони Бундестагу щодо своєї політики щодо України, повідомляє Європейська правда.

Про це пише Bild.

Приводом стало запрошення голови комітету Марі-Агнес Штрак-Циммерманн у квітні.

Вона люто виступала за постачання важкого озброєння в Україну та звинувачувала Шольца у нерішучості з цього питання.

Раніше Штрак-Циммерманн пропонувала країнам Східної Європи постачати Україні радянське озброєння замість постачання німецьких бронетранспортерів "Marder".

Нагадаємо, 28 квітня Бундестаг проголосував за документ, який закликає уряд розширити та прискорити надання Україні важкого озброєння.

У Німеччині вже є згода уряду на постачання Україні зенітних самохідних установок Gepard.

Крім того, компанія Rheinmetall подала запит до уряду на передачу Україні 88 б/в танків Leopard та сотні БМП Marder, а група Krauss-Maffei Wegmann подала запит щодо сотні САУ "Panzerhaubitze 2000".