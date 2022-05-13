Міськрада: у місті Дергачі загарбники зруйнували гуманітарний штаб

У місті Дергачі на Харківщині російські загарбники ракетним ударом зруйнували гуманітарний штаб, де допомагали місцевим жителям, повідомляє Укрінформ.

Про це повідомляє у Телеграмі прес-служба Дергачівської міської ради.

"Шановні жителі! На жаль, сьогодні вночі окупанти довели свою справу до кінця і знищили ракетним ударом Дергачівський будинок культури, а заразом і наш гуманітарний штаб. У зв'язку з цим сьогодні видачі гуманітарної допомоги не буде", - йдеться у повідомленні.

У міськраді запевнили, що вирішують логістичні питання та поінформують мешканців про подальші дії.

Як повідомлялося, напередодні, 12 травня, ворог обстріляв Дергачі з РСЗВ "Ураган", вбивши та поранивши кількох людей.