В Україні можуть позбавляти громадянства певних людей: хто це буде
В Україні можуть позбавляти громадянства людей, які підтримували окупацію територій і воювали за Росію, повідомляє РБК-Україна.
Це станеться, якщо приймуть законопроект №7339, який внесли в парламент.
Хто може не отримати громадянство (якщо законопроект приймуть)
Громадянство України не зможе отримати людина, а також її близькі (чоловік, дружина, батько, мати, вітчим, мачуха, син, дочка, пасинок, падчерка, рідний брат, рідна сестра), які:
- заперечували війну Росії проти України або не вважали тимчасово окуповані території частиною України;
- вихваляли Росію, російських військових і політиків, які підтримували війну в Україні;
- працюють на посадах в органах держбезпеки Росії, брали участь у миротворчих місіях, роботі Збройних, військових формуваннях РФ;
- публічно закликали до насильницької зміни влади в Україні, пропагували війну, тероризм, екстремізм, сепаратизм, закликали підтримувати комуністичний або тоталітарний режими;
- перебувають під українськими санкціями.
Також без шансів отримати громадянство
- хто скоїв злочин проти миру, безпеки людства та міжнародного правопорядку
- кого викриють у геноциді
- хто створює загрозу національним інтересам і територіальній цілісності України.
Кого можуть позбавити громадянства
Підставами для втрати громадянства України будуть:
- факт участі у збройній агресії проти України станом на 20 лютого 2014 року та після 20 лютого 2014 року;
- посада в органах держбезпеки Росії або безпеки вищого керівництва держави-агресора, участь у миротворчих місіях, Збройних, військових формуваннях зазначених Росії;
- вирок українського суду за злочини проти нацбезпеки України, за вчинення теракту, публічні заклики до тероризму та за фінансування тероризму.
Хто зможе отримати громадянство, якщо його немає
- ті, хто має видатні заслуги перед Україною або ті, хто представляє для України державний інтерес;
- ті, хто публічно підтримує територіальну цілісність і суверенітет України, визнали факти збройної агресії Росії проти України, хто вважає тимчасово окуповані території українськими. Такі кандидати можуть отримати громадянство України після перевірки (якщо вони не створюють загрозу національним інтересам і безпеці України).