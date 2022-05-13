В Україні можуть позбавляти громадянства певних людей: хто це буде

В Україні можуть позбавляти громадянства людей, які підтримували окупацію територій і воювали за Росію, повідомляє РБК-Україна.

Це станеться, якщо приймуть законопроект №7339, який внесли в парламент.

Хто може не отримати громадянство (якщо законопроект приймуть)

Громадянство України не зможе отримати людина, а також її близькі (чоловік, дружина, батько, мати, вітчим, мачуха, син, дочка, пасинок, падчерка, рідний брат, рідна сестра), які:

заперечували війну Росії проти України або не вважали тимчасово окуповані території частиною України;

вихваляли Росію, російських військових і політиків, які підтримували війну в Україні;

працюють на посадах в органах держбезпеки Росії, брали участь у миротворчих місіях, роботі Збройних, військових формуваннях РФ;

публічно закликали до насильницької зміни влади в Україні, пропагували війну, тероризм, екстремізм, сепаратизм, закликали підтримувати комуністичний або тоталітарний режими;

перебувають під українськими санкціями.

Також без шансів отримати громадянство

хто скоїв злочин проти миру, безпеки людства та міжнародного правопорядку

кого викриють у геноциді

хто створює загрозу національним інтересам і територіальній цілісності України.

Кого можуть позбавити громадянства

Підставами для втрати громадянства України будуть:

факт участі у збройній агресії проти України станом на 20 лютого 2014 року та після 20 лютого 2014 року;

посада в органах держбезпеки Росії або безпеки вищого керівництва держави-агресора, участь у миротворчих місіях, Збройних, військових формуваннях зазначених Росії;

вирок українського суду за злочини проти нацбезпеки України, за вчинення теракту, публічні заклики до тероризму та за фінансування тероризму.

Хто зможе отримати громадянство, якщо його немає