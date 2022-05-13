ОК "Північ": окупанти двічі вдарили ракетами по Сумщині

Оперативне командування "Північ" доповіло, що сьогодні, 13 травня, уночі війська РФ двічі завдали ракетного удару по Сумській області. Про це повідомила прес-служба ОК "Північ".

"О 00:05 ворог з території Російської Федерації завдав два ракетні удари по прикордонному населеному пункту Очкіно на Сумщині. Серед особового складу попередньо втрат немає", – ідеться в повідомленні.

Прес-служба наголосила, що інформація уточнюється.

Голова Сумської обласної військової адміністрації Дмитро Живицький додав, що удару зазнав Шосткинський район. Він також підтвердив, що людських втрат немає.