Глава Пентагону обговорив з Рєзніковим подальшу військову допомогу Україні

Міністр оборони США Ллойд Остін провів з українським колегою Олексієм Резніковим телефонну розмову, під час якої сторони обговорили подальшу військову допомогу Україні, повідомляє Укрінформ.

Про це Остін повідомив у Твіттері.

«Провів телефонну розмову зі своїм українським колегою Олексієм Резніковим. Ми обговорювали ситуацію на сході України та скоординували зусилля США та міжнародної спільноти щодо надання допомоги у сфері безпеки, щоб забезпечити українців необхідними можливостями для продовження протидії російській агресії», – написав він.

Зазначається, що попередня розмова між Остіном та Резніковим відбулася на початку цього тижня.

Як повідомлялося, 9 травня президент США Джо Байден затвердив Закон S. 3522 про ленд-ліз та захист демократії в Україні-2022, який дозволить задіяти програму прискореної допомоги Україні з боку Сполучених Штатів.