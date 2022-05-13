Гайдай: окупанти зруйнували міст між Сєвєродонецьком та Рубіжним

Окупанти зруйнували автомобільний міст між Сєвєродонецьком та Рубіжним, транспортного сполучення більше немає. Про це повідомив﻿ очільник Луганської ОВА Сергій Гайдай.

"Зруйнований міст, який першим на Луганщині відбудували після вигнання окупантів у 2014-му – транспортного сполучення між Сєвєродонецьком та Рубіжним більше не існує" , - повідомив він.

Зазначається, що за вісім років міст через річку Борова постраждав від окупантів уже вдруге: спочатку у липні 2014-го і зараз.