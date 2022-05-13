Гайдай: окупанти зруйнували міст між Сєвєродонецьком та Рубіжним
Окупанти зруйнували автомобільний міст між Сєвєродонецьком та Рубіжним, транспортного сполучення більше немає. Про це повідомив очільник Луганської ОВА Сергій Гайдай.
"Зруйнований міст, який першим на Луганщині відбудували після вигнання окупантів у 2014-му – транспортного сполучення між Сєвєродонецьком та Рубіжним більше не існує", - повідомив він.
Зазначається, що за вісім років міст через річку Борова постраждав від окупантів уже вдруге: спочатку у липні 2014-го і зараз.
"Минулого разу вже в березні 2015-го міст відновили. А з літа 2014-го, коли Рубіжне, Сєвєродонецьк та Лисичанськ були визволені, і до відкриття відбудованого об'єкту, всі бажаючі користувалися тимчасовою понтонною переправою, встановленою українськими військовими", - написав Гайдай.