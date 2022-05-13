Гайдай: окупанти зруйнували міст між Сєвєродонецьком та Рубіжним

Гайдай: окупанти зруйнували міст між Сєвєродонецьком та Рубіжним
Фото: Telegram

Окупанти зруйнували автомобільний міст між Сєвєродонецьком та Рубіжним, транспортного сполучення більше немає. Про це повідомив﻿ очільник Луганської ОВА Сергій Гайдай.

"Зруйнований міст, який першим на Луганщині відбудували після вигнання окупантів у 2014-му – транспортного сполучення між Сєвєродонецьком та Рубіжним більше не існує", - повідомив він.

Зазначається, що за вісім років міст через річку Борова постраждав від окупантів уже вдруге: спочатку у липні 2014-го і зараз.

"Минулого разу вже в березні 2015-го міст відновили. А з літа 2014-го, коли Рубіжне, Сєвєродонецьк та Лисичанськ були визволені, і до відкриття відбудованого об'єкту, всі бажаючі користувалися тимчасовою понтонною переправою, встановленою українськими військовими", - написав Гайдай.

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