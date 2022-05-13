Кличко: в Києві та області змінюється час комендантської години
У Києві та області з 15 травня змінюється час комендантської години, про це повідомив мер столиці Віталій Кличко.
Так, з неділі, 15 травня, комендантська година розпочинатиметься на годину пізніше і триватиме з 23:00 до 5:00 ранку.
Також від 16 травня громадський транспорт столиці працюватиме довше:
- Метрополітен - з 06:00 до 22:00.
- Наземний громадський транспорт - з 06:00 до 22:30.
"Дотримуйтеся правил комендантської години. А також - не нехтуйте сигналами повітряної тривоги! Бо загроза ракетних обстрілів Києва залишається", - написав Кличко.