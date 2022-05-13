Кличко: в Києві та області змінюється час комендантської години

У Києві та області з 15 травня змінюється час комендантської години, про це повідомив﻿ мер столиці Віталій Кличко.



Так, з неділі, 15 травня, комендантська година розпочинатиметься на годину пізніше і триватиме з 23:00 до 5:00 ранку.

Також від 16 травня громадський транспорт столиці працюватиме довше:

Метрополітен - з 06:00 до 22:00.

Наземний громадський транспорт - з 06:00 до 22:30.