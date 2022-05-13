Міськрада Одеси попередила про перевірку сирени тривоги у місті

Сьогодні, 13 травня, в Одесі можуть чути звуки сирени найближчим часом. Жителів попереджають про перевірку роботи гучномовця на одному із підприємств, повідомляє РБК-Україна.

Про це повідомляє офіційний Telegram-канал міськради Одеси.

"Зараз одне з підприємств міста, де знаходиться гучномовець сигналу тривоги, проводить ремонт відповідного обладнання. Одиничні звуки сирени, які ви можете почути найближчим часом, - перевірка роботи гучномовця", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, останнім часом Одеса зазнавала масованих ракетних атак. Окупанти запускали ракети з акваторії Чорного моря та території окупованого Криму.