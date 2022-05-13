США підтримують вступ Фінляндії та Швеції до НАТО
Сполучені Штати підтримають рішення Фінляндії та Швеції, якщо вони подадуть заявку на вступ до НАТО, повідомляє Європейська правда.
Про це заявила речниця Білого дому Джен Псакі.
"Сполучені Штати підтримали б заявку Фінляндії та/або Швеції до НАТО, якби вони вирішили її подати. Ми, звичайно, поважатимемо будь-яке їхнє рішення. І Фінляндія, і Швеція є близькими та цінними партнерами США та НАТО в галузі оборони", - сказала Псакі.
Вона додала, що, навіть не бувши членами НАТО, дві країни багато років співпрацювали зі США у військовій сфері.
"Ми впевнені, що зможемо знайти способи працювати з ними, вирішувати будь-які проблеми, які можуть виникнути у будь-якої країни щодо поточного періоду або всього, що буде потрібно, якщо вони вступлять до НАТО", - додала Псакі.