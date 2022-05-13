Забудовник Stolitsa Group відновлює будівництво та продаж квартир

Забудовник Stolitsa Group відновлює роботу. Компанія повертається до будівництва та продажу квартир, повідомляє Новое время.

Група компаній Stolitsa Group з 12 травня відновлює свою діяльність з урахуванням усіх заходів безпеки для працівників та клієнтів. Головний офіс забудовника почне працювати з 14 травня. Про це йдеться у повідомленні компанії.

"Ми поступово повертаємося до активності на наших будівельних майданчиках, починаючи з житлового комплексу Варшавський Плюс" , - наголосив генеральний директор Stolitsa Group Едуард Соколовський.

Насамперед компанія планує виконати всі взяті на себе зобов'язання перед інвесторами щодо введення в експлуатацію готових будинків Варшавський Плюс та добудови інших будинків цього житлового комплексу, на яких раніше розпочато роботи.

Також девелопер відновлює продаж квартир та офісів у ЖК Варшавський Плюс.

Далі забудовник планує відновити будівництво та продаж об'єктів у ЖК Варшавський 2.

Крім того, Stolitsa Group відновлює процеси передачі квартир та реєстрації оформлення прав власності на раніше завершених об'єктах ЖК Seven, ЖК Галактика та ЖК Липинка.

У компанії додали, що у ТРЦ Retroville, також пов'язаному зі Stolitsa Group, вже ведуться ремонтні роботи. Три чверті площ торгового центру буде відкрито для відвідувачів у серпні цього року. Інші площі поетапно відкриють у грудні 2022 року та березні 2023 року.

На ТРЦ Retroville, також пов'язаному зі Stolitsa Group, вже проводяться ремонтні роботи. Три чверті площ ТРЦ Retroville будуть відкриті для відвідувачів у серпні цього року, а решту площ поетапно відкриють у грудні 2022 року та березні 2023 року.

Нагадаємо, що увечері 20 березня російські окупанти обстріляли Подільський район Києва. Ракета потрапила до торгового центру Retroville. Загинуло четверо людей, ще один отримав травми.