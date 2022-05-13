Bloomberg: у ЄС допускають відкладення нафтового ембарго через позицію Угорщини

Окремі країни Європейського Союзу допускають відкладення нафтового ембарго проти Росії, щоб не затримувати інші заходи із шостого санкційного пакету – якщо не вдасться переконати Угорщину підтримати його у нинішньому вигляді, повідомляє Європейська правда.

Про це повідомляє Bloomberg із посиланням на свої джерела у дипломатичних колах.

Уряди країн-членів все ще налаштовані домовитися про пакет у повному обсязі до понеділка, коли заплановано зустріч міністрів закордонних справ у Брюсселі. Однак поступово з'являються прихильники думки, що нафтове ембарго варто затримати, щоб не гальмувати схвалення інших заходів. Опоненти цієї ідеї кажуть, що якщо не включити нафту до шостого пакету санкцій, це буде виглядати як прояв слабкості.

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан наполягає, що нафтове ембарго слід обговорювати на саміті лідерів ЄС. Найближчий саміт заплановано на кінець травня.

Президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн планувала раніше цього тижня розмову з Орбаном та регіональними лідерами у форматі відеоконференції, щоб спробувати знайти компромісний варіант, але її відклали та ще не визначили нову дату. 9 травня вона особисто їздила до Будапешта у спробі переконати угорського прем'єра.

Як відомо, Угорщина не погоджується підтримати нафтове ембарго навіть з винятком для себе і Словаччини з Чехією, також дуже залежних від російської нафти, а для схвалення пакунку санкцій необхідно одностайне рішення всіх 27 членів ЄС. Серед останнього у Будапешті заявили, що не блокуватимуть ембарго лише за умови, що під нього не потрапить імпорт нафти через трубопроводи.

За інформацією ЗМІ, в ЄС розглядають можливість як компромісний варіант запропонувати Угорщині фінансову компенсацію у спробі переконати її підтримати санкції щодо російської нафти.