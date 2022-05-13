WSJ: на дорозі в Київській області знайшли тіла 37 цивільних

На семикілометровій дорозі між селами Мотижин та Ясногородка у Київській області було знайдено тіла 37 осіб. Про це, з посиланням на The Wall Street Journal, повідомляє Новое время.

Видання зазначає, що мирні жителі загинули протягом березня внаслідок обстрілів, намагаючись виїхати під час російської окупації.

Також у сюжеті WSJ йдеться, що дві інші дороги, що ведуть від Мотижина на північ, у перший тиждень війни стали місцем загибелі багатьох цивільних, тому мешканці села використовували для спроб виїхати дорогу, що веде на південний схід до Ясногородки.

Журналісти вивчили відео з автомобільних реєстраторів, поговорили із очевидцями та досліджували територію в районі дороги.

За їхніми даними, російські окупанти обстрілювали дорогу з мінометів. Один такий епізод потрапив на відео 3 березня.

Також на дорозі було виявлено загиблих із вогнепальними пораненнями.