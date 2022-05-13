Джерело: з наданням статусу кандидата в ЄС можуть виникнути процедурні проблеми

З наданням Україні статусу кандидата в ЄС можуть виникнути чисто процедурні проблеми. Оскільки для того щоб обговорити офіційний висновок Єврокомісії, країнам-членам ЄС знадобиться деякий час, пише Мілан Лєліч, РБК-Україна.

За словами поінформованого співрозмовника видання, процес обговорення висновку Єврокомісії може стартувати, наприклад, на самітах Ради ЄС із загальних питань або Ради ЄС із зовнішньої політики в липні, а завершитися в середині вересня (у серпні європейські структури йдуть у відпустку).

"Втім, при наявності політичної волі процес, безумовно, може бути прискорений" , - підкреслив співрозмовник.

Нагадаємо, заявка України на вступ до Європейського Союзу обговорюватиметься в червні на рівні лідерів країн-учасниць ЄС.