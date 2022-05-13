Генштаб: ЗСУ знищили 200 ворожих літаків

Генштаб: ЗСУ знищили 200 ворожих літаків

Генеральний штаб ЗСУ оприлюднив﻿ оперативні дані про втрати особового складу та техніки російської армії в Україні.

Загальні бойові втрати противника з 24 лютого по 13 травня орієнтовно склали:

  • особового складу - близько 26 900 (+250) осіб ліквідовано,
  • танків ‒ 1205 (+10) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 2900 (+27) од,
  • артилерійських систем – 542 (+8) од,
  • РСЗВ - 193 (+2) од,
  • засобів ППО - 88 (+1) од,
  • літаків – 200 (+1) од,
  • гелікоптерів – 162 (+1) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 405 (+7),
  • крилатих ракет - 95 (+1),
  • кораблів /катерів - 13 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн - 2042 (+23) од,
  • спеціальної техніки - 41 (+0).

Найбільші втрати противника (минулої доби) спостерігалися на Курахівському напрямку.

Дані уточнюються.

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