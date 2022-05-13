Генштаб: ЗСУ знищили 200 ворожих літаків
Генеральний штаб ЗСУ оприлюднив оперативні дані про втрати особового складу та техніки російської армії в Україні.
Загальні бойові втрати противника з 24 лютого по 13 травня орієнтовно склали:
- особового складу - близько 26 900 (+250) осіб ліквідовано,
- танків ‒ 1205 (+10) од,
- бойових броньованих машин ‒ 2900 (+27) од,
- артилерійських систем – 542 (+8) од,
- РСЗВ - 193 (+2) од,
- засобів ППО - 88 (+1) од,
- літаків – 200 (+1) од,
- гелікоптерів – 162 (+1) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 405 (+7),
- крилатих ракет - 95 (+1),
- кораблів /катерів - 13 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн - 2042 (+23) од,
- спеціальної техніки - 41 (+0).
Найбільші втрати противника (минулої доби) спостерігалися на Курахівському напрямку.
Дані уточнюються.