Генштаб: ЗСУ знищили 200 ворожих літаків

Генеральний штаб ЗСУ оприлюднив﻿ оперативні дані про втрати особового складу та техніки російської армії в Україні.

Загальні бойові втрати противника з 24 лютого по 13 травня орієнтовно склали:

особового складу - близько 26 900 (+250) осіб ліквідовано,

танків ‒ 1205 (+10) од,

бойових броньованих машин ‒ 2900 (+27) од,

артилерійських систем – 542 (+8) од,

РСЗВ - 193 (+2) од,

засобів ППО - 88 (+1) од,

літаків – 200 (+1) од,

гелікоптерів – 162 (+1) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 405 (+7),

крилатих ракет - 95 (+1),

кораблів /катерів - 13 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн - 2042 (+23) од,

спеціальної техніки - 41 (+0).

Найбільші втрати противника (минулої доби) спостерігалися на Курахівському напрямку.

Дані уточнюються.